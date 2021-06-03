Вагит Алекперов: «Цены на нефть могут колебаться от нуля до бесконечности»

В целом мировой рынок нефти может восстановиться от последствий пандемии коронавируса уже к весне будущего года, однако колебания цен на сырье будут серьезными. По словам президента и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова, они могут меняться от нуля до бесконечности, передает ТАСС.

По его прогнозам, восстановление произойдет как раз по истечении срока действия сделки ОПЕК+ по сдерживанию добычи. «Мы надеемся все, что к этому времени рынок восстановится. Плюс, наверное, скажется отложенный спрос», — пообещал Алекперов.

Глава «Лукойла» уточнил, что сама сделка, скорее всего, сохранится. «Но колебания на рынке возможны от нуля до бесконечности», — сказал он и подчеркнул, что в настоящее время цены стабильны.