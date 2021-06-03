Пять процентов абонентов превысили годовой лимит на газ

Так, ежегодно абонентам предоставляется лимит в 2200 кубометров из расчета 10 копеек за кубометр. За январь-апрель текущего года количество абонентов, превысивших лимит, составило 122 500 (5,19%), а количество абонентов, потребляющих газ в пределах лимита, составило 2 236 410 (94,81%).

Отметим, что в 2020 году 20,9% абонентов превысили льготный лимит в 2200 кубометров, продаваемых по 10 центов за куб. Остальные 79,1 % населения использовали газ в рамках льготного лимита. По состоянию на 1 мая 2021 года количество зарегистрированных в ПО “Азеригаз” абонентов, обеспеченных природным газом, составило 2 миллиона 358 тысяч 910.