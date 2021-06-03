Бывшего шефа турецкой полиции приговорили к 2170 годам тюрьмы

Бывшего шефа турецкой полиции Назми Ардича приговорили к 2170 годам тюрьмы за заговор против руководства стамбульского футбольного клуба «Фенербахче». Об этом сообщает ESPN.

В 2011 году президент «Фенербахче» Азиз Йылдырым получил шесть лет тюрьмы за создание преступного сообщества и организацию договорных матчей. Спустя год его оправдали. Выяснилось, что дело против Йылдырыма было сфабриковано по заказу Фетхуллаха Гюлена.

В результате Ардича признали виновным в подделке документов и заговоре против клуба и приговорили к 2170 годам заключения. Бывший глава медиагруппы Samanyolu Хидайет Караджа получил 1406 лет тюрьмы за подстрекательство к прослушиванию телефонных разговоров и подделку документов. Отмечается, что реальные сроки получили еще 25 обвиняемых.