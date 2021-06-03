Путин: "Я не знаю, кто будет вместо Меркель"

Президент России Владимир Путин прокомментировал намерение канцлера ФРГ Ангелы Меркель оставить политику после выборов в Бундестаг ФРГ в сентябре. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам российского лидера, с Меркель у него сложились хорошие деловые отношения, и он будет скучать по ней как коллеге.

«Я не знаю, кто будет вместо нее. У нас действительно с Ангелой сложились деловые отношения, и я ее очень высоко ценю», — сказал Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Путин назвал Меркель опытным политиком, прямым и надежным человеком, который умеет отстаивать свою позицию.