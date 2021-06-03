Хикмет Гаджиев: «Эти журналисты не вернулись, даже когда им предложили скорректировать командировку»

Журналисты, которые погибли вчера, подорвавшись на мине в Кельбаджаре, делали большую и важную работу: они документировали зверства, совершенные Арменией на освобожденных азербайджанских территориях. Об этом сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев на церемонии похорон сотрудника АзерТАдж Магеррама Ибрагимова, погибшего в Кельбаджарском районе в результате подрыва на мине.

"Их работа будет высоко ценится даже спустя 100 лет. Они не вернулись, даже когда АзерТАдж и Азербайджанское телевидение предложили им скорректировать командировку. К сожалению, они стали жертвами мины, установленной ненавистными армянами, жертвами их вероломной деятельности", - сказал Гаджиев.

Он отметил, что эта потеря также является большой утратой для азербайджанских СМИ.

"Во время войны мы также были свидетелями храбрости азербайджанских журналистов, которые находились рядом с азербайджанскими солдатами под руководством Верховного главнокомандующего.

В международные организации направлено обращение с призывом осудить это злодеяние. Еще раз выражаю соболезнования от имени президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой. Allah rəhmət eləsin!", - сказал Гаджиев.