Азербайджанские журналисты обратились к Путину

Более 50 глав ведущих азербайджанских СМИ, депутатов и общественных деятелей обратились к президенту России Владимиру Путину в связи с убийством 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева. Копия обращения имеется в распоряжении редакции haqqin.az.

«Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Общественность Азербайджана глубоко возмущена тем фактом, что по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина освобожден из-под стражи старший инспектор ГИБДД Новосибирской области Александр Гусев, смертельно ранивший 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева. Освобождение из-под стражи полицейского, превысившего свои полномочия, мы расцениваем не только как укрывательство и одобрение преступления, но и как поощрение для тех, кто страдает ксенофобией», - говорится в обращении.

В обращении также осуждаются попытки некоторых российских деятелей, включая члена Общественной палаты Российской Федерации Марию Бутину, оправдать это преступление.

«Мы расцениваем ее высказывание, как насаждение ксенофобии и нетерпимости в стране, которую считаем дружественной, уважаем и чтим её традиции, язык и культуру, дух интернационализма, толерантности и те духовные ценности, которыми всегда славилась Россия.

Азербайджанская общественность была бы готова с пониманием отнестись к такому проявлению психологической несовместимости Марии Бутиной с людьми других национальностей, мотивируя психической травмой, полученной в застенках американской тюрьмы, но только в том случае, если она принесёт публичные извинения не только семье застреленного парня, но и всему азербайджанскому народу.

Что касается действий полицейского, то наша общественность не видит ни одной причины для того, чтобы произвести выстрел, который правоохранительные органы пытаются представить как «непреднамеренное действие» Александра Гусева», - говорится в обращении.