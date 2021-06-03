Закрытое акционерное общество “AzerGold” совместно с Общественным объединением “Региональное развитие” осуществили экологическую акцию под лозунгом «Уважение к природе – забота о будущем», приуроченную к 5 июня – Всемирному дню охраны окружающей среды.

В акции, проведенной в городе Дашкесан, приняли участие сотрудники ЗАО “AzerGold” и волонтеры ОО «Региональное развитие». В рамках мероприятия в городских парках Дашкесана были установлены птичьи домики с кормушками. Наряду с этим на территории Дашкесанского железорудного месторождения высажены различные деревья, которым был обеспечен агротехнический уход. Отметим, что птичьи домики изготовлены по заказу ЗАО учениками Гянджинского государственного центра профессионального образования по промышленности и технологиям.

Основной целью проведения данной акции является внесение вклада в охрану окружающей среды, поддержка увеличения численности и видов птиц в городской среде, привитие школьникам чувства заботы и ответственности к окружающей природе.

Данного рода акции регулярно проводятся ЗАО «AzerGold» с целью поддержки экологического баланса в регионах операционной деятельности. Так, в рамках подобных акций на сегодня озеленено свыше 15 гектаров территории Човдарского горнодобывающего предприятия, посажено более 10 000 деревьев и кустарников. Наряду с этим для озеленения участка площадью в 40 гектаров на территории Ковдорского предприятия высажены и выращиваются более 100 000 саженцев дуба.