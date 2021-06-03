Путин: У России нет разногласий с США
У России нет разногласий с США, просто Америка хочет сдержать развитие России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.
Путин отметил, что Соединенные Штаты должны научиться уважать интересы России, чтобы отношения двух стран нормализовались. «У нас нет разногласий с Соединенными Штатами. У них есть только одно разногласие - они хотят сдерживать наше развитие, говорят об этом публично. Все остальное - производная от этой позиции. И ограничения в сфере экономики, и попытки влиять на внутриполитические процессы в нашей стране, опираясь на те силы, которые они считают своими внутри России, в этом вся история», - сказал Путин.
Президент РФ заявил, что не ждет прорывов по итогам предстоящей 16 июня встречи в Женеве с президентом США Джо Байденом, но считает, что у двух стран есть общие интересы.
«Это решение экологических проблем, это стратегическая стабильность, совместная работа по разрешению ряда региональных кризисов», - перечислил российский лидер.
Путин также заявил, что надеется на конструктивную встречу. "Я исхожу из того, что президент Байден очень опытный политик. Он всю жизнь практически в политике, он хорошо разбирается во многих проблемах, которые я назвал, потому что лично принимал участие в разном качестве и в разное время в проработке вопросов подобного рода, - отметил Путин. - Так что я надеюсь, что наша встреча будет конструктивной", пишет ТАСС.