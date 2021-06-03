Путин: У России нет разногласий с США

Путин отметил, что Соединенные Штаты должны научиться уважать интересы России, чтобы отношения двух стран нормализовались. «У нас нет разногласий с Соединенными Штатами. У них есть только одно разногласие - они хотят сдерживать наше развитие, говорят об этом публично. Все остальное - производная от этой позиции. И ограничения в сфере экономики, и попытки влиять на внутриполитические процессы в нашей стране, опираясь на те силы, которые они считают своими внутри России, в этом вся история», - сказал Путин.

Президент РФ заявил, что не ждет прорывов по итогам предстоящей 16 июня встречи в Женеве с президентом США Джо Байденом, но считает, что у двух стран есть общие интересы.

«Это решение экологических проблем, это стратегическая стабильность, совместная работа по разрешению ряда региональных кризисов», - перечислил российский лидер.

Путин также заявил, что надеется на конструктивную встречу. "Я исхожу из того, что президент Байден очень опытный политик. Он всю жизнь практически в политике, он хорошо разбирается во многих проблемах, которые я назвал, потому что лично принимал участие в разном качестве и в разное время в проработке вопросов подобного рода, - отметил Путин. - Так что я надеюсь, что наша встреча будет конструктивной", пишет ТАСС.