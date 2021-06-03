Кочарян: Попрошайке Пашиняну осталось править 20 дней

«У меня вопрос: зачем приглашать к себе и.о. премьера, если ему осталось руководить меньше 20 дней?», - заявил Роберт Кочарян на встрече с гражданами в Арагацотнской области.

«Что с ним обсуждать, будущее Армении, сколько новых соросовских офисов должно открыться в Армении, какие еще земли надо сдать или какие коридоры должны быть открыты? Вот какие вопросы у меня возникают.

Но, с другой стороны, когда мы сильно интересуемся, нам говорят: ну он очень хотел этого, как попрошайка. А он это делает для того, чтоб сказать: вот в Европе меня принимают. Но в каждой стране глава государства в первую очередь должен принимать его собственный народ. А если ты из одного правительственного корпуса к другому передвигаешься с 2000 полицейскими, размещая снайперов на крышах, о чем это говорит?», - заявил Кочарян.