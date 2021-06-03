Кямаледдин Гейдаров уволил сотрудника, угрожавшего журналистам
Министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров уволил сотрудника МЧС Араза Мусаева за угрозы журналистам. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
«Главный специалист отдела по контролю за работой обязательного противопожарного страхования Государственной службы пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям полковник-лейтенант внутренней службы Араз Фурган оглу Мусаев 3 июня 2021 года препятствовал сотрудникам средств массовой информации, выполнявшим свои служебные обязанности, в расследовании жалобы жителей города Хырдалан Абшеронского района, угрожал им, тем самым совершив действия, способные подорвать авторитет МЧС», - говорится в сообщении ведомства.