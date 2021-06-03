Пашинян заявил, что Армения проиграла войну еще в 1998 году

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе сегодняшней встречи с гражданами снова коснулся истории карабах ского конфликта, отметив, что шанс на хоть какое-то международное признание сепаратистского образования был навсегда упущен еще в 1998 году.

«В 1996 году состоялся Лиссабонский саммит ОБСЕ, на котором был введен в обращение проект, в котором упоминалось о том, что карабахский вопрос должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана. «Армения использует свое право вето, и документ не принимается. Этот проект становится заявлением руководителя ОБСЕ. Однако Карабах продолжает участвовать в переговорах как полноценная самостоятельная сторона. В 1997 году Роберт Кочарян становится премьер-министром Армении, а в 1998-м - президентом. И первое, что происходит, - это то, что Нагорный Карабах выбывает из переговорного процесса.

Это означает, что уничтожается весь политический результат победы, одержанной в первой войне. Это самая большая мина, заложенная под переговорный процесс карабахского вопроса. Последняя трехсторонняя встреча по этому вопросу в формате Армения-Нагорный Карабах-Азербайджан состоялась в апреле 1997 года в Москве.

Фактически страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ принимает в своей столице делегацию, в которую входит представитель Нагорного Карабаха. По сути, это был краеугольный камень возможности международного признания Карабаха. После избрания Кочаряна никакой такой встречи уже не было», - заявил Пашинян.

Он напомнил, что в ходе визита в Ханкенди в октябре 2009 года об этом заявил французский сопредседатель Бернар Фасье: «Участие представителей Карабаха было приостановлено по решению армянской стороны».