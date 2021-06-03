108 новых больных коронавирусом в Азербайджане
В Азербайджане за последние сутки выявлено 108 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 350 человек, скончались трое, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.
В Азербайджане за последние сутки выявлено 108 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 350 человек, скончались трое, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.
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