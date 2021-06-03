Сто человек стали жертвами атаки боевиков в Западной Африке

Боевики устроили атаку на севере Буркина-Фасо в Западной Африке. Более ста человек погибли. Об этом сообщает Reuters.

Правительство страны отметило, что это самое масштабное нападение за последние пять лет. Жертвами боевиков стали жители деревни в провинции Яга. Предполагается, что атаку организовали джихадисты.

В стране объявили траур по погибшим.

В апреле два испанских журналиста, объявленные пропавшими без вести, погибли в Буркина-Фасо. Об этом сообщила министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя. Отмечалось, что испанцы прибыли в страну для съемок документального фильма.