Япония назвала условие для мирного договора с Россией

Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки считает, что решение проблемы «северных территорий» (речь идет о Южных Курилах) возможно лишь при одном условии — страной должен руководить Владимир Путин. Об этом сообщает японское агентство «Киодо».

«Проблему северных территорий можно решить только при президентстве Путина. Если это упустить, то в будущем решения не будет», — назвал условие Судзуки.

Также отмечается, что в кругах, близких к канцелярии премьер-министра и МИД Японии, не думают, что переговоры продвинутся. «Вызывает сомнения, что Россия по-настоящему приступит к переговорам», — усомнился источник агентства в МИД.

Тем не менее договоренность о продолжении переговоров по Курилам на основе прежних соглашений была подтверждена в ходе первого телефонного разговора премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги и президента России Владимира Путина в сентябре прошлого года.