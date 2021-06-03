Конференция, посвященная 880-летию Низами Гянджеви, состоялась по теме «Низами Гянджеви и устойчивое развитие. В конференции приняли участие официальные лица государства, депутаты, 694 исследователей из 34 стран мира, специалисты ООН, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, представители общественности и частного сектора, ученые.

4 июня при совместной организационной поддержке Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), Министерства экономики, Министерства образования Азербайджанской Республики и Исполнительной власти города Гянджи, при генеральном спонсорстве PAŞA Holdinq состоялась III Международная научная конференция магистров и докторантов в сфере экономики и управления.

Перед открытием конференции участники мероприятия посетили памятник великому вождю Гейдару Алиеву, возвышающийся в Гяндже, мавзолей Низами Гянджеви и Аллею шехидов. Они познакомились с художественной выставкой и ручными работами магистров UNEC, организованным в Центре Гейдара Алиева Гянджи.

Приветствуя участников на открытии конференции ректор UNEC профессор Адалат Мурадов отметил расширение географии конференции текущего года, увеличение числа и авторитета научных статей. Ректор обратил внимание на моменты, которые отличают 3 конференцию от предыдущих. Он подчеркнул, что под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева Карабах был освобожден от оккупации, что конференция прошла в Азербайджане, который обеспечил территориальную целостность. Он отметил, что завоеванная блестящая победа создала новые перспективы для устойчивого развития.

Обратив внимание, что конференция посвящена 880-летию Низами Гянджеви, профессор Адалат Мурадов отметил, что общечеловеческий подход к сущности произошедших в обществе событий занимает особое место в творчестве Низами. Он отметил, что изучение наследи Низами экономистами может дать важные результаты для развития новых концептуальных представлений о поведенческой и институциональной экономике, а также выявлении новых идей в направлении участия государства в экономических процессах.

В конце ректор выступил с 2 предложениями. Университет Карабах, который будет создан в Агдаме, принимая во внимание требования IV промышленной революции, обеспечит цифровую трансформацию Азербайджана, и предложил провести следующую IV международную конференцию магистров и докторантов в Агдаме на тему «Смарт университет» и на темы цифрового образования.

Руководитель Исполнительной власти города Гянджи Ниязи Байрамов отметил о значении проведения конференции в городе Гяндже. Он отметил, что по распоряжению Президента Ильхама Алиева в Азербайджане 2021 год объявлен «Годом Низами Гянджеви» и по случаю 880 юбилея великого поэта в Гяндже проводится цикл мероприятий. Н.Байрамов подчеркнул, что международная конференция, посвященная теме «Низами Гянджеви и устойчивое развитие» внесет большой вклад в развитие образования в Азербайджане, даст представление всему миру о родине Низами. Заслушанные доклады дадут толчок развитию мелкого и среднего бизнеса, увеличению занятости населения в поствоенный период и открытию новых рабочих мест.

Выступив на конференции министр экономики Микаил Джаббаров приветствуя гостей, обратил внимание на то, что инновационная экономика связана с системой образования, научная конференция, проведенная в UNEC в этом направлении заслуживает одобрения. Министр затронул вопрос о глобальных вызовах современности, факторах, обеспечивающих социально-экономическое развитие и устойчивое развитие, новых походах, которые поставила IV промышленная революция перед страной, мощной экономике, стоящей в основе победы, завоеванной Азербайджаном на поле боя. Микаил Джаббаров также отметил, что творчество Низами Гянджеви является неиссякаемым сокровищем в области исследований, направленных на устойчивое развитие.

Министр образования Эмин Амруллаев рассказал о значении научных исследований, проводимых на конференции: «В исследовательских работах чувствуется желание ответить на вызовы современности устаревшими инструментами. Считаю, что очень важно осуществление новшеств в этой сфере, построение новых моделей в высшем образовании и введение в научные исследования». Министр отметил, что в последние годы наблюдается изменение в количестве статей, написанных азербайджанскими учеными: «Это число необходимо увеличить. Также очень важнен вопрос, кто цитирует статьи. Проводя исследование в день несколько часов, мы не сможем воспитать поколение ученых, которые смогут конкурировать с учеными мира. Поэтому нужно работать».

Генеральный директор группы компаний PAŞA Holdinq Джалал Гасымов рассказал о проектах, реализованных холдингом в сфере образования. Он особо отметил мероприятия, осуществляемые с высшими учебными заведениями в рамках сотрудничества, привлечение к трудовой деятельности. Он отметил, что PAŞA holdinq будет продолжать поддерживать проекты образования.

После выступлений были заслушаны видео доклады профессора университета Принстон США Майкла Барри на тему «Наследие Низами Гянджеки» и декана университета Джорджа Вашингтона, профессора Майкла Фейера «Образование и экономика».

В завершение организаторам конференции за оказанную поддержку были вручены плакетики благодарности со стороны görə UNEC.

Конференция продолжила свою работу в секционных заседаниях. В секционных заседаниях конференции, которая будет продолжаться до 7 июня, 444 и 16 “Workshop” в 66 секциях будут заслушаны 65 докладов около 700 участников из 34 стран.

Книга докладов конференции будет размещена в библиотеках университета Гарвард, Оксфорт, Принстон, Колумбия, Торонто, Чикаго, Дьюк и других ведущих университетов, а также Royal Danish Library, British Library, Biblioteque Nationale de France и каталогах государственных библиотек.

Конференция транслировалась в прямом эфире на официальной странице Facebook UNEC и канале YouTube.