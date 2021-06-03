Депутат Фазиль Мустафа: "Ильхам Алиев не отвечает за мину под каждым кустом"

«Мы стали свидетелями опасного тезиса. Представители оппозиционных партий могут критиковать внутреннюю политику президента страны. Но выступать с такими необоснованными обвинениями в карабах ском, армянском вопросе не лезет ни в какие рамки. Они будто обвиняют Ильхама Алиева: «Зачем были освобождены земли, там на мине подорвались журналисты. Значит, ты несешь за это ответственность». Разве может быть такое абсурдное обвинение?» - сказал Фазиль Мустафа.

Председатель партии Великого созидания, депутат Фазиль Мустафа осудил предвзятое заявление башгана партии «Мусават» Арифа Гаджилы по поводу инцидента в Кяльбаджаре, в результате которого погибли азербайджанские журналисты.

Депутат отметил, что необходимо отдаляться от подобных тенденций в карабахском вопросе.

«Это вопрос не только Ильхама Алиева, но и каждого азербайджанца», - сказал он.

По словам депутата, сегодня мысли всех должны быть направлены на поддержку государства.

«Президент не должен отвечать за мины под каждым кустом. Нужно быть более ответственными, озвучивая подобные заявления. Если мы хотим завершить оставшиеся половинчатыми дела в Карабахе, то должны доверять конкретному человеку, который взвалил на себя эту миссию», - сказал депутат.

Фазиль Мустафа также добавил, что для переселения на эти земли обязательно должен быть завершен процесс расчистки от мин. А это непростая задача, потому, что армяне буквально усеяли эти земли минами.