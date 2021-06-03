Экспортеров призвали отправлять свои товары в Россию по железной дороге

В настоящее время, в связи с увеличением экспорта сезонной сельскохозяйственной продукции, наряду с автотранспортом, рекомендуется использовать возможности железнодорожного транспорта для устранения плотности, возникающей на таможенном посту Самур, сообщает пресс-служба Госкомтаможни.

В этой связи Азербайджанские железные дороги выражают готовность к возможности приема грузов в вагонах (включая вагоны-холодильники) в течение 24 часов на всех станциях, открытых для грузовых операций.

Железнодорожные перевозки за текущий период имеют меньшее время доставки по сравнению с перевозками автомобильным транспортом, процедуры пересечения границы в 2 раза быстрее и стоят на 20-25% дешевле в зависимости от пункта назначения.

Для оказания поддержки экспортерам путем ускорения экспорта продукции сотрудники Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и Агентства продовольственной безопасности Азербайджана работают в усиленном режиме и для решения оперативных вопросов создана горячая линия.

Контактные лица:

1. Эмиль Ахмедов - начальник департамента грузовых перевозок

050 211 55 32

2. Бабек Алиев - заместитель начальника департамента грузовых перевозок

050 210 60 68

3. Эльчин Мамедов - заместитель начальника департамента грузовых перевозок

050 403 03 63

4. Джейхун Агаев - начальник отдела мониторинга и применения процедур на границе

050 271 85 85

5. Орхан Микаил – начальник отдела контроля импорта и экспорта

050 310 33 55