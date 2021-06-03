Экспортеров призвали отправлять свои товары в Россию по железной дороге
В настоящее время, в связи с увеличением экспорта сезонной сельскохозяйственной продукции, наряду с автотранспортом, рекомендуется использовать возможности железнодорожного транспорта для устранения плотности, возникающей на таможенном посту Самур, сообщает пресс-служба Госкомтаможни.
В этой связи Азербайджанские железные дороги выражают готовность к возможности приема грузов в вагонах (включая вагоны-холодильники) в течение 24 часов на всех станциях, открытых для грузовых операций.
Железнодорожные перевозки за текущий период имеют меньшее время доставки по сравнению с перевозками автомобильным транспортом, процедуры пересечения границы в 2 раза быстрее и стоят на 20-25% дешевле в зависимости от пункта назначения.
Для оказания поддержки экспортерам путем ускорения экспорта продукции сотрудники Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и Агентства продовольственной безопасности Азербайджана работают в усиленном режиме и для решения оперативных вопросов создана горячая линия.
Контактные лица:
1. Эмиль Ахмедов - начальник департамента грузовых перевозок
050 211 55 32
2. Бабек Алиев - заместитель начальника департамента грузовых перевозок
050 210 60 68
3. Эльчин Мамедов - заместитель начальника департамента грузовых перевозок
050 403 03 63
4. Джейхун Агаев - начальник отдела мониторинга и применения процедур на границе
050 271 85 85
5. Орхан Микаил – начальник отдела контроля импорта и экспорта
050 310 33 55