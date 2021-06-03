Экспортеров призвали отправлять свои товары в Россию по железной дороге

В настоящее время, в связи с увеличением экспорта сезонной сельскохозяйственной продукции, наряду с автотранспортом, рекомендуется использовать возможности железнодорожного транспорта для устранения плотности, возникающей на таможенном посту Самур, сообщает пресс-служба Госкомтаможни.

В этой связи Азербайджанские железные дороги выражают готовность к возможности приема грузов в вагонах (включая вагоны-холодильники) в течение 24 часов на всех станциях, открытых для грузовых операций.