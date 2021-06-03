Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 19:15

Азербайджанским спецслужбам и правоохранительным органам пока что удается предотвратить проникновение через территорию Азербайджана в сопредельные страны и государства Евросоюза иранских наркокурьеров и прохождение новых маршрутов наркотрафика. Но и противник усилий ослаблять не собирается. Кто же он? И кто те люди, которые пытаются встроить Азербайджан в коридор транснационального наркотрафика? Кто стоит за всем этим? Нет ничего более захватывающего, чем наблюдать за треугольником «наркоторговцы-спецслужбы-наркотрафик». Сочинители «крутых детективов» тоскливо стоят в стороне – ну не дано им заплести столь головокружительные сюжеты, которые закручиваются в реальной жизни.

То же – и бизнесмены с их инновациями, поскольку они сущие дети в сравнении с тем, как быстро меняется этот страшный бизнес – наркоторговля и наркотрафик. Рядом с которым всякий раз поблизости – только руку протяни – обязательно вьются «рыцари плаща и кинжала», скромные люди в штатском. Сухие сводки Госпогранслужбы, Госкомтаможни, МВД Азербайджана за последние дни наотмашь бьют масштабом: «На пограничном пункте «Горадиз» обнаружили контрабанду наркотиков. В тот же день таможенники обнаружили 244 кг героина в приграничной Астаре. 5 мая МВД задержало в Астаре еще один груз – 70 кг. 3 мая таможенники остановили на другом приграничном с Ираном Билясуварском таможенном посту еще одну поставку – 244 кг. Чуть ранее таможенники обнаружили в багажнике иранца 107 кг «белого золота». Но за этими цифрами теряется главное: каждый перехваченный килограмм – это не просто чьи-то спасенные жизни. Каждый килограмм – это провал специальной операции, которую готовили десятки людей, которые с этого килограмма живут и каждый день имеют хороший свежий кусочек баранины к лепешке. А потому, когда сводки наших правоохранительных органов читаем мы – у нас повод радоваться. Когда читают они – у них повод приходить в бешенство и все сильнее мотив действовать более изощренно. Потому что каждый успех азербайджанских спецслужб, пограничников и таможенников – это удар им по самому интимному и любимому их месту, по кошельку. И новые границы Азербайджана на ранее оккупированных территориях они воспринимают как личное оскорбление. Как попытку отнять то, что они привыкли уже считать «своим», наработанным, приносящим доход. Как стремление Баку вырвать у них кусок хлеба изо рта и отнять будущее их детей – не меньше, никакого преувеличения здесь нет. Именно так они и думают.

Иранский Белуджистан: для кого – конец пути, для кого - начало Иранский Белуджистан - раскаленный песок, знойное марево, лазурит небес – и острый, опасный как кинжальный пулеметный огонь взгляд караванщика, взявшего подряд на доставку партии «белой смерти» от афганских производителей иранским оптовикам. Нет, мы ни слова не скажем здесь по теме «Афганистан - героин». Того, что по этому поводу до нас – хватит на терриконы бумаги. Ограничимся тем, что сегодня «Афганистан – это героин», это хлеб и кровь этой страны. И с уходом американцев, Афганистан полностью смещается под контроль Талибана. Но Афганистан могли бы изолировать, если бы не процветающий коридор наркотрафика – иранский Белуджистан. Это для нормального человека героин – мерзость страдания и миллионы потерянных жизней. Но мы то – в Иранском Белуджистане, в зазеркалье, а потому героин здесь – это товар, вокруг которого выстроилась сложная инфраструктура. Одни возят, другие – охраняют, третьи – складируют и обеспечивают хранение.

После девяностых Иранский Белуджистан превратился в арену схваток и сотрудничества двух ведущих спецслужб мира – США и Ирана. Да, в дело вступили и американские спецслужбы. Поскольку наркотрафик стал практически основным источником доходов сепаратистов и экстремистов из «Джундалла» во главе с Абдулмалеком Риги, у которого была прямая связь с резидентурами ЦРУ в Кабуле и Кандагаре. Так сказать – самофинансирование деятельности антииранских группировок. Впоследствии, иранский КСИР использовал эту модель для расширения финансовой базы Хезболлы. Риги и верхушку «Джундалла» подразделениям КСИР удалось ликвидировать. Вот только семена уже были вброшены в почву, более того – сумели прорасти и дать ядовитые всходы. На месте ликвидированной «Джундалла» возник целый набор группировок и картелей, которые взялись бороться с нынешним иранским режимом – и поддерживать сложившуюся систему приемки, охраны и доставки оптовикам афганского героина.

В ЦРУ аплодировали: на месте «Джундалла» появился целый набор клонов, по численности и ареалу влияния в десять, а то и пятнадцать раз превосходивших разгромленную группировку. Но восторг быстро сошел на нет, поскольку потоком пошла информация: эти клоны за свержение «кровавого режима аятолл в Тегеране» бороться не желают, а вот наркотрафиком заниматься готовы 24 часа в сутки, семь дней в неделю. К тому же, большинство этих группировок избрали «двойную игру» со спецслужбами. Главное – процветание наркокартелей. Топор без хозяина на дороге долго не валяется Более того, массой пошла информация – из агентурных источников, и от тех, кого удавалось повязать в заграничных вояжах – что в максимально компактных лагерях белуджей, буквально несколько палаток и нехитрые тренажеры, стали появляться некие инструктора. Которые преподавали предметы совершенно уж специфические: «отрыв от полицейского наблюдения в городе», «создание явочных пунктов», «правила осуществления закладок», «организация нелегальных трансграничных грузоперевозок». Ну и спецподготовку, стрельбу, рукопашный и ножевой бои – куда уж без этого. Оно бы и ничего необычного – любой наркокартель не скупится на грамотных инструкторов, щедро оплачивая их тренинги и консалтинговые услуги – вот только в списках этих «коучей» с пугающим постоянством стали мелькать лица, связанные с ХАМАС, Хизбалла и даже йеменской «Ансаралла», получившие опыт проживания в Европе. Чем раньше был наркокурьер? Низшее звено в пищевой цепочке серьезных иранских наркокартелей, которых в Исламской Республике на сегодняшний день от 18 до 20. Единица – ноль, единица ни о чем, голос единицы тоньше писка. Вот только с недавнего времени все поменялось. Наркокурьер теперь – не разменная пешка. Это своего рода «терминатор». Способный и доставить груз в нужную точку, если необходимо – пробившись через полицейское оцепление. И осуществить разведывательно-диверсионные действия в пользу своих хозяев.