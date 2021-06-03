На встрече приняли участие руководители 12 НПО, включая «Инвалиды, ветераны Карабах ской войны и семьи шехидов“,” Ветераны Карабах а“, Общество ”20 января“,” Ветераны Отечественной войны в Азербайджане“,” Материальная и моральная поддержка семей шехидов» и другие.

В Агентстве социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча с руководителями НПО, связанных с карабах ской войной, 20 января, инвалидами Чернобыля, ветеранами войны.

Председатель Агентства Вугар Бейбутов отметил работу, проводимую в сфере социальной защиты социально уязвимых групп населения. Он проинформировал о программе обеспечения семей шехидов и инвалидов войны жильем, инвалидов войны-автомобилями. Он довел до внимания широкомасштабные меры социальной поддержки, осуществляемые в связи с семьями шехидов и ветеранами в постсоветский период.

Было подчеркнуто, что в проводимой структурой работе, а также в обеспечении общественного участия и общественного контроля имеется опыт тесного сотрудничества с гражданским обществом, реализации совместных проектов.

На встрече состоялся обмен мнениями о программах социальной защиты, реализуемых в связи с семьями шехидов и ветеранами, инвалидами. Были заслушаны мнения и предложения руководителей общественных объединений, обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества.