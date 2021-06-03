Министр Фикрет Мамедов призвал повлиять на Армению

Министр юстиции Фикрет Мамедов направил обращения сопредседателю Минской группы ОБСЕ и министрам юстиции всех других стран-членов, руководящим должностным лицам ООН и Совета Европы по правам человека, президенту Международного Комитета Красного Креста в связи с гибелью и ранением 4 июня в Кельбаджарском районе граждан Азербайджана в результате попадания на мину, установленную Арменией.

В обращениях отмечалось, что оккупированные в течение 30 лет земли были освобождены в Отечественной войне.

Однако было подчеркнуто, что, несмотря на неоднократные обращения Азербайджана и призывы международной общественности, Армения, действуя бесчеловечно, умышленно, грубо нарушая международные нормы, в том числе Женевскую конвенцию ООН 1949 года и Европейскую конвенцию о правах человека 1950 года, не предоставила минные карты с целью воспрепятствования возвращению азербайджанцев на родные земли.

С сожалением было отмечено, что в результате этих преступных действий Армении против человечества после войны более 140 человек, подорвались на минах, установленных армянскими оккупантами. Было отмечено, что последний трагический инцидент произошел 4 июня в Кельбаджарском районе Азербайджана, в результате взрыва мины погибли 3 человека, в том числе двое журналистов, выполняющих свой профессиональный долг, а несколько человек получили серьезные ранения.

В связи с этим министр юстиции призвал иностранных коллег и международные правозащитные институты повлиять на неукоснительное выполнение международных обязательств Армении в связи с выдачей минных карт.