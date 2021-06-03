Джанни Де Бьязи о завтрашнем матче Молдова - Азербайджан

Напомним, что две предыдущие игры завершились с одинаковым счетом 2:1. В Аланье мы проиграли Турции, а в Минске обыграли Беларусь.

«Завтра у нас очень важная игра, - говорит итальянский специалист. – Это последний наш матч перед сентябрьскими отборочными встречами. Мы уже провели две хорошие игры. Завтра будем играть против хорошо организованной команды. Молдоване показали хороший футбол в матче с Турцией, хоть и проиграли 0:2. Роберто Бордин (бывший главный тренер «Нефтчи», а ныне главный тренер молдован - Ред.) сформировал хорошую команду. Мы должны быть очень внимательны. Надо постараться добиться результата.

Не только болельщики, но и мы сами хотим видеть качественную игру. В матче с Беларусью, думаю, мы сыграли хорошо. Нужно 90 минут бороться в одном темпе. В некоторых моментах заметно развитие. Например, в матче с Беларусью мы нанесли 22 удара по воротам. В футболе это важный статистический показатель, и он демонстрирует, почему мы выиграли.

Хорошо, когда одни и те же игроки имеют возможность часто играть вместе. Но в нашем составе будут и изменения. В ходе сбора важно узнать, на что способен каждый из игроков. Двери сборной открыты для всех футболистов. В команде должен быть национальный дух и организованность».

Футболист сборной Азербайджана Азер Салахлы также поделился своими мыслями:

«Завтра нас ждет тяжелая игра. У Молдовы хорошая команда. Но мы хорошо подготовились. Проанализировали игры сборной Молдовы. Несмотря на то, что это товарищеские матчи, они для нас крайне важны. Мы и завтра хотим показать хороший футбол и победить».