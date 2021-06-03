В Ираке предупредили о водном кризисе

Ирак может столкнуться с серьезной нехваткой водных ресурсов к 2035 году из-за изменения климата в регионе и активного использования рек Тигр и Евфрат. Об этом, как передает ТАСС, заявил в субботу президент республики Бархам Салех, выступая по случаю Всемирного дня окружающей среды.

"Ирак страдает от различных потрясений последние 40 лет. Войны, санкции, терроризм и внутренние конфликты угрожают его стабильности и благополучию его граждан. Но, безусловно, самая серьезная и долгосрочная угроза, с которой сталкивается страна, связана с потенциальным экономическим воздействием и разрушением окружающей среды в результате изменения климата. По данным Министерства водных ресурсов Ирака, к 2035 году наша страна может столкнуться с нехваткой почти 10,8 млрд куб. м воды ежегодно", - приводятся слова Салеха на сайте президентской канцелярии.

Помимо этого, по словам главы государства, "население страны вырастет с нынешних 38 млн до 80 млн к 2050 году, что повысит экономические и социальные риски, если изменение климата останется без внимания".