Белоруссия может отказаться от западных товаров

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что республика будет отказываться от западных товаров и технологий, это будет ответом на введенные в отношении страны санкции. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Беларусь 1».

«Конечно, мы будем вынуждены уходить от западных товаров, от западных технологий», — сказал глава правительства.

По его словам, Белоруссия готова переключиться в том числе на азиатские технологии, которые последние десятилетия «семимильными шагами движутся вперед».

«По предварительным подсчетам, один Китай может заменить 90% европейских и американских технологий. Плюс к этому российские технологии, которые достаточно активно развиваются», — сказал Головченко.

Как указал премьер, в Минске знают, кем заменить поставщиков, готовы переориентироваться. Глава кабмина отметил, что разрыв технологий в настоящее время минимальный.