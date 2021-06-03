Эльмир Алиев, отдел спорта 22:46

Сегодня в Бухаресте стартовал первый шахматный турнир из серии Grand Chess Tour, в котором принимают участие азербайджанские гроссмейстеры Теймур Раджабов и Шахрияр Мамедъяров.

Редкое для нынешнего времени явление – элитные шахматисты играют не в режиме онлайн, а встретились за реальной доской, чтобы выяснить отношения не в рапиде или блице, а в классических шахматах. Среди тех, кто участвовал сегодня в официальном запуске турнира, был и Гарри Каспаров, сделавший первый символический ход именно в партии с участием Теймура Раджабова, который встречался в 1-м туре с американцем Фабиано Каруаной.

Раджабов играл белыми фигурами и сыграл вничью. Шахрияр Мамедъяров также белыми заключил мир с другим представителем США - Уэсли Со. Три другие партии 1-го тура также завершились нерезультативно. Во 2-м туре Теймур сыграет черными с голландцем Анишем Гири, а Шахрияр попытается обыграть белым цветом россиянина Александра Грищука.