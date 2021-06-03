Гарри Каспаров делает первый ход в партии Теймура Раджабова ФОТО
Сегодня в Бухаресте стартовал первый шахматный турнир из серии Grand Chess Tour, в котором принимают участие азербайджанские гроссмейстеры Теймур Раджабов и Шахрияр Мамедъяров.
Редкое для нынешнего времени явление – элитные шахматисты играют не в режиме онлайн, а встретились за реальной доской, чтобы выяснить отношения не в рапиде или блице, а в классических шахматах.
Среди тех, кто участвовал сегодня в официальном запуске турнира, был и Гарри Каспаров, сделавший первый символический ход именно в партии с участием Теймура Раджабова, который встречался в 1-м туре с американцем Фабиано Каруаной.
Раджабов играл белыми фигурами и сыграл вничью. Шахрияр Мамедъяров также белыми заключил мир с другим представителем США - Уэсли Со. Три другие партии 1-го тура также завершились нерезультативно.
Во 2-м туре Теймур сыграет черными с голландцем Анишем Гири, а Шахрияр попытается обыграть белым цветом россиянина Александра Грищука.
Также в турнире участвуют француз Максим Вашье-Ляграв, Левон Аронян, переехавший в США, но пока официально представляющий Армению, а также местные шахматисты - Константин Лупулеску и Богдан Даниэль Дяк.
10 участников сыграют в один круг. Турнир завершится 15 июня. Призовой фонд соревнования в Бухаресте – 325 тысяч долларов.
Grand Chess Tour будет состоять из пяти турниров. Три следующих соревнования будут по рапиду и блицу – в Париже (16-23 июня), Загребе (5-12 июля) и Сент-Луисе (9-16 августа). А последний турнир, который также пройдет в Сент-Луисе с 16 по 28 августа, - по классическим шахматам.
В турнирах по рапиду и блицу призовой фонд будет равен 150 тысячам. Кроме того, еще 175 тысяч долларов поделят в качестве призовых между тремя лучшими шахматистами по итогам общего зачета Grand Chess Tour.