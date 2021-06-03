Кравчук назвал способного стать «эффективным президентом» Украины

Первый президент Украины и глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук назвал нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского способным стать «эффективным президентом». Он заявил об этом в интервью украинскому «Пятому каналу».

«Я думаю, что у нас не было эффективного президента. Я верю в то, что Зеленский станет эффективным президентом, потому что он начал с того, что ломает систему. Все президенты, в том числе Леонид Кравчук, не ломали систему», — отметил он, добавив, что если бы сейчас на Украине состоялись президентские выборы, то снова победил бы Зеленский.

Кравчук также заявил, что считает нужным дать истории право сделать вывод, кто был самым эффективным президентом страны.