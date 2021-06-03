Минобороны Армении сообщило о перестрелке в Кельбаджаре
Министерство обороны Армении сообщило о перестрелке на границе с Азербайджаном в Гекаркуникской области (в направлении Кельбаджарского района).
Министерство обороны Армении сообщило о перестрелке на границе с Азербайджаном в Гекаркуникской области (в направлении Кельбаджарского района).
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