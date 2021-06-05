В Пакистане жертвами столкновения двух поездов стали 50 человек обновлено

Число погибших при столкновении двух поездов в Пакистане выросло до 50 человек, пострадали около 70 человек, сообщает местный телеканал ARY News.

При этом, по данным телеканала Geo TV, в аварии ранения получили около 100 человек.

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Жертвами столкновения двух поездов в Пакистане в понедельник стали, по предварительным данным, более 30 человек, сообщил журналистам представитель пакистанской полиции. СМИ сообщают о подтвержденных 36 погибших, пишет Интерфакс.

Предположительно, один из поездов врезался в другой, который ранее сошел с рельсов.

По оценкам местных властей, число жертв может возрасти: спасатели в течение нескольких часов после аварии не могут получить доступ к некоторым искореженным частям поезда, в которых могут находиться до 25 человек.

Всего перевернулось 14 вагонов. До восьми из них, по данным полиции, практически уничтожены.

Катастрофа произошла в третьей по величине провинции страны Синд.