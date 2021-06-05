Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик посетил освобожденный от многолетней армянской оккупации Зангилан. Видеообращение посла из Зангилана размещено на его странице в Twitter.

По словам израильского посла, в настоящее время на этих землях ничего нет, но это будет местом международного сотрудничества между азербайджанцами, израильтянами и итальянцами.

«Все возможно там, где ничего нет, как говорят в Израиле. Азербайджан сначала создаст умный город здесь, где израильская компания построит молочную ферму. Потом продукция будет передаваться итальянской фабрике, расположенной неподалеку, и та будет производить сыр и другие молочные продукты», - отметил Джордж Дик.

По словам израильского дипломата, это сотрудничество возродит Зангилан и вернет общины, которые когда-то были перемещены.