Kapital Bank регулярно проводит различные общественно значимые мероприятия в рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности. Учитывая предстоящий летний сезон, а также смягчение карантинных мер на территории страны, очередная акция была организована банком в западном регионе Азербайджана - в селе Хошбулаг Дашкесанского района.

Хошбулаг расположен на берегу реки Гошгар, у подножия Шахдагского хребта, и из-за холодной погоды преимущественно летом там бывает довольно много отдыхающих как из западного региона страны, так и из других мест, включая Баку. До пандемии в Хошбулаг приезжало и немало иностранных туристов. Однако, к сожалению, из-за отсутствия мусорных баков регулярная уборка на территории села не приносила никакой пользы.

Именно поэтому 5 июня, во Всемирный день окружающей среды, сотрудники головного офиса Kapital Bank, а также его филиалов, расположенных в западной зоне, провели в Хошбулаге экологическую акцию под лозунгом «Природа – наш дом. Давайте держать наш дом в чистоте!» («Təbiət evimizdir. Evimizi təmiz saxlayaq!»).