Kapital Bank провел экологическую акцию в Хошбулаге фото
Kapital Bank регулярно проводит различные общественно значимые мероприятия в рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности. Учитывая предстоящий летний сезон, а также смягчение карантинных мер на территории страны, очередная акция была организована банком в западном регионе Азербайджана - в селе Хошбулаг Дашкесанского района.
Хошбулаг расположен на берегу реки Гошгар, у подножия Шахдагского хребта, и из-за холодной погоды преимущественно летом там бывает довольно много отдыхающих как из западного региона страны, так и из других мест, включая Баку. До пандемии в Хошбулаг приезжало и немало иностранных туристов. Однако, к сожалению, из-за отсутствия мусорных баков регулярная уборка на территории села не приносила никакой пользы.
Именно поэтому 5 июня, во Всемирный день окружающей среды, сотрудники головного офиса Kapital Bank, а также его филиалов, расположенных в западной зоне, провели в Хошбулаге экологическую акцию под лозунгом «Природа – наш дом. Давайте держать наш дом в чистоте!» («Təbiət evimizdir. Evimizi təmiz saxlayaq!»).
В рамках акции на территории села была проведена уборка мусора, размещено около 50 контейнеров и урн различных размеров для бытовых отходов. В рамках проекта при поддержке местного коммунального управления соответствующие работы по уборке будут проводиться во время курортного сезона.
Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и оказывает услуги населению в 103 филиалах и 20 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.