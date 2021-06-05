Вакцинация препаратом Pfizer начата в Азербайджане

С 7 июня в рамках вакцинации от коронавируса в Азербайджане начато применение вакцины Pfizer. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, применение вакцины началось в амбулаториях Бакинского оздоровительного центра и Центральной клинической больницы в Баку.

Согласно сообщению, сделать прививку может каждый гражданин старше 18 лет, не имеющий к этому медицинских противопоказаний. Для этого следует перейти на сайт https://randevu.its.gov.az и записаться в онлайн-очередь. В соответствующем разделе сперва следует ввести серийный номер и FIN-код удостоверения личности, выбрать из предоставленного списка пункт, где будет проведена вакцинация, дату и время, ввести номер своего мобильного телефона. После завершения регистрации на указанный гражданином номер мобильного телефона будет отправлено сообщение с датой, временем и местом вакцинации. Для получения спустя 28 дней второй дозы вакцины повторно регистрироваться нет необходимости.

Всемирная организация здравоохранения 31 декабря 2020 года одобрила применение вакцины Pfizer совместного производства компаний Phizer и BioNTech. Это первая вакцина от коронавируса, в официальном порядке одобренная организацией.