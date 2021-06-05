Азербайджан поделился опытом с Бразилией, Испанией и Венгрией

Как сообщили в Министерстве образования, в ходе встречи был проведен совместный семинар по формированию экосистемы цифрового образования, также состоялись презентации инновационных практик, применяемых в образовании во время пандемии COVID-19 в Азербайджане, Финляндии и Австралии. В качестве слушателей на встрече присутствовали представители министерств образования Бразилии, Испании и Венгрии.

Состоялось очередное заседание коалиции «Мировые лидеры в области цифровой трансформации образования», сформированной компанией Microsoft при участии ЮНЕСКО и Организации экономического сотрудничества и развития.

Говоря о проекте «Виртуальная школа», реализуемом в Азербайджане, и шагах, предпринятых в направлении цифровой трансформации образования, руководитель Управления по информатизации системы образования Азербайджана при Министерстве образования Вюсал Ханларов подчеркнул, что главная цель – это создание равных образовательных возможностей для учащихся в стране.

Было отмечено, что во время пандемии COVID-19 в короткие сроки были созданы и введены в эксплуатацию новые системы, в результате чего эффективное применение данных и искусственного интеллекта открыло широкие перспективы для развития. После презентаций между странами прошли дискуссии, участники оценили проделанную работу по цифровой трансформации образования в трех странах.

Следует отметить, что Азербайджан присоединился к коалиции «Ведущие страны мира в области цифровой трансформации» в этом году в рамках подписанного между Министерством образования и корпорацией Microsoft «Письма о намерениях по цифровой трансформации образования».