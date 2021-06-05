В преддверии внеочередных парламентских выборов в Армении зафиксированы первые сообщения о подкупе избирателей. Блок «Армения» во главе с бывшим президентом Робертом Кочаряном, который изначально считался главным конкурентом Никола Пашиняна, обвинил власти в использовании этой тактики. Представитель избирательного штаба блока Арам Вардаванян сказал, что субсидии крестьянам в Сюникской и Гегаркуникской областях начали распределять «почему-то именно сейчас». По его мнению, это попытка подкупа избирателей.

Однако, по другой информации, механизм подкупа избирателей запустил, в первую очередь, сам Роберт Кочарян, причем речь идет непосредственно об открытом подкупе. Кочарян выделил на это большие средства, а его люди предлагают избирателям денежное вознаграждение за голоса в пользу предвыборного блока «Армения».

Между тем Кочарян активно привлекает к выборам карабахских армян. Граждан Азербайджана, находящихся в зоне контроля российских миротворцев, доставляют в Горис, где они и регистрируются в качестве избирателей. Происходит закономерный процесс вовлечения карабахских армян в избирательный процесс на стороне Роберта Кочаряна.

Долгие годы Кочарян наряду с Сержем Саргсяном формировал карабахский клан в политическом истеблишменте Армении. За годы оккупации практически все жители Нагорного Карабаха незаконно получили паспорта граждан Армении, поэтому на сегодняшний день формально считаются гражданами этой страны.

Политтехнолог Карен Кочарян заявил журналистам, что подкуп избирателей деньгами встречается повсеместно, но в Армении это делают особенно грубо - «топорным методом». Он напомнил, что случаи раздачи денег избирателям были широко распространены и на предыдущих выборах.

Безусловно, Кочарян превосходит остальных кандидатов по финансовому ресурсу. Клан карабахских полевых командиров наиболее влиятелен и с 1998 года укреплялся за счет коррупционной пирамиды власти. К тому же Кочарян вложил часть своего капитала, приобретенного путем системной коррупции, в акции российской финансовой корпорации «Система» и до недавнего времени сам входил в совет директоров этой крупной влиятельной российской корпорации. Экс-президент Армении подал в отставку из совета директоров после возвращения в большую политику и из-за участия в предстоящих выборах. К тому же большая часть влиятельных и богатых российских олигархов и предпринимателей армянского происхождения сделала ставку на Кочаряна.

Метод подкупа избирателей деньгами ранее широко практиковался партией олигарха Гагика Царукяна «Процветающая Армения». Лидер этого блока наряду с Кочаряном активно включился в процесс подкупа голосов избирателей.