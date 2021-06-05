Синоптики рассказали, какой погоды ждать завтра
Завтра, 8 июня, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, утром местами ожидается кратковременный дождь, умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии.
На Апшероне ночью температура воздуха составит 15-20, днем 24-28 тепла, в Баку ночью 18-20, днем 25-27 градусов тепла.
Атмосферное давление в пределах нормы - 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70%, днем 40-45%.
В ряде северных и западных районов страны ожидаются переменные грозовые дожди, местами ливни, град. Ночью 16-21, днем 29-34 тепла, в горах ночью 7-12, днем 16-21 градус тепла.