Мужчина вторгся в посольство США из-за «вселенского заговора»

На территории посольства Соединенных Штатов в Москве задержали мужчину, который, по собственным словам, проник туда из-за «вселенского заговора», сообщает РБК со ссылкой на источники в московской полиции.

Источники сообщили изданию, что в воскресенье, 6 июня, мужчина перелез через забор и проник на территорию посольства на Новинском бульваре. Когда его задержали, он «вел себя неадекватно».

Сам задержанный объяснил, что якобы зреет «вселенский заговор», и он стремился найти на территории посольства христиан, которые дадут ему деньги.

Задержанный — житель Наро-Фоминского района Андрей Мазнев, 1987 года рождения, был направлен на психиатрическую экспертизу, уточнили источники.

По факту ЧП проводится проверка.