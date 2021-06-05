В Лянкяране задержали грабителя

Сотрудники Лянкяранского районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых был задержан подозреваемый в краже, сообщили haqqın.az в лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно информации, в полицию поступила жалоба о том, что из дома местной жительницы Т.Пронкиной похищены предметы быта на 7 437 манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в крупной краже задержали ранее судимого Вугара Раджабова. Часть украденного была обнаружена у задержанного и изъята в качестве вещественных доказательств.

В ходе расследования была также установлена причастность В.Раджабова к воровству электрических кабелей и водопроводных труб стоимостью 320 манатов из цеха на территории города.

Проводится расследование.