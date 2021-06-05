Синоптики предупреждают о проливных дождях в районах Азербайджана
Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана предупреждает граждан в связи с ожидаемой на территории страны нестабильной погодой.
Как передает Национальная служба гидрометеорологии, до вечера 10 июня в основном в северных и западных районах Азербайджана ожидается нестабильная погода, местами пройдут грозовые дожди, ливни локального характера, град.
Прогнозируется увеличение водности рек, в некоторых горных районах вероятны кратковременне паводки и сели.