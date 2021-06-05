Генпрокуратура: ВС Азербайджана полностью контролируют территорию, где погибли журналисты

Ранее сообщалось, что в Республиканской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту гибели в результате подрыва на мине трех и ранении четырех человек на территории села Сусузлуг Кельбаджарского района в автомобиле, в котором находились сотрудники СМИ и госструктур.

Генпрокуратура Азербайджана установила, что во время оккупации армянские незаконные вооруженные формирования активно использовали дорогу, на которой погибли азербайджанские журналисты, в качестве пути обеспечения боевых позиций, и когда покидали Кельбаджарский район, заминировали эту дорогу.

В некоторых СМИ и социальных медиа распространяется необоснованная и неуточненная информация в связи с этим инцидентом. Поэтому Генеральная прокуратура сообщает, что предварительное следствие установило, что ВС Азербайджана полностью обеспечивают контроль над территорией, где произошел инцидент, поэтому исключается возможность проникновения на нее армянских диверсионных групп и установки мины в период после освобождения от оккупации. Во время осмотра места происшествия с участием специалистов были обнаружены воронка (240x230 см) глубиной 97 сантиметров и пришедший в полную негодность автомобиль на шасси KамАЗ.

«Что касается причин произошедшего, то, исходя из площади поля, где произошел взрыв, и вида взрыва, это противотанковая мина, установленная на глубине 60-97 см.

Согласно тому, что на месте взрыва не обнаружено остатков мины, она относится к противотанковой мине пластмассового, тканевого или бескорпусного, фугасного (бронебойного) типа, предназначена для установки на дорогах и в местах возможного движения техники с применением против гусениц танков и бронетехники. Разорвавшаяся мина представляет собой противотанковую мину типа ТМ-62П2, ТМ-62П3, ТМ-62Т либо ТМ-62Б (входящую в ту же группу), и предположительно, в результате прохождения по ней автобуса мина должна сработать (взорваться).

Также было установлено, что во время оккупации армянские незаконные вооруженные формирования использовали указанную дорогу в качестве пути обеспечения боевых позиций, и когда покидали Кельбаджарский район, заминировали территории. Расследование по уголовному делу продолжается, общественности будет предоставлена дополнительная информация», - говорится в заявлении Генпрокуратуры.