Ильхам Алиев выделил деньги на бурение 12 артезианских скважин

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение "О дополнительных мерах по улучшению орошения посевных площадей в Джалилабадском, Лянкяранском, Масаллинском и Ярдымлинском районах и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде".

Согласно документу, в целях проектирования и бурения 12 субартезианских скважин для улучшения орошения посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 12 населенных пунктах Джалилабадского, Лянкяранского, Масаллинского и Ярдымлинского районов с численностью населения 33 550 человек, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из суммы, указанной в подпункте 1.8.8 "Распределение средств, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделяется 840 тысяч манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабмину - решить вытекающие из распоряжения вопросы.