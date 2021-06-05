Министр Шахбазов: Совместные энергопроекты превращают Турцию и Азербайджан в важный хаб

Как сообщили haqqın.az в пресс-службе Минэнергетики, министр выступил на мероприятии, организованном под девизом «Энергия Турции – новый взгляд на энергетику после пандемии».

Пярвиз Шахбазов указал, что такие проекты, как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, TANAP, «Южный газовый коридор», обеспечивают энергетическую безопасность Азербайджана и Турции, а также других стран: «До сих пор по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан на турецкий и мировой рынки транспортировано более 437 млн тонн только азербайджанской нефти. По газопроводам в Турцию прокачано 81,7 млрд кубометров природного газа с месторождения «Шахдениз». С июля 2018 года по TANAP в Турцию было поставлено 10,6 млрд кубометров природного газа. А за 5 месяцев этого года из 4,1 млрд кубометров газа, поставленного в Турцию, 2,2 млрд кубометров прокачано по TANAP. За этот период через TAP в Европу было экспортировано 2,3 млрд кубометров газа. Совместные энергетические проекты превращают обе страны в важный мировой энергетический хаб».

Министр отметил участие SOCAR в проекте интеграции отраслей нефтепереработки, нефтехимии, энергетики и логистики в Турции, а также в распределении природного газа: «Инвестиции Азербайджана в Турцию выросли до 18,3 млрд долларов США, а объем инвестиций Турции в Азербайджан - до 13 млрд долларов».

В выступлении также говорилось о планируемых проектах в энергетическом секторе, в том числе о сотрудничестве в области возобновляемых источников энергии. «Освобожденные территории объявлены президентом страны зоной «зеленой энергии», где в основном будут использоваться возобновляемые источники энергии – вода, солнце и ветер. Турецкие компании также заинтересованы в участии в проектах по возобновляемой энергии на освобожденных территориях. В частности, есть возможность сотрудничества по проектам строительства ветряных электростанций в Лачине и Кельбаджаре. Сотрудничество с турецкими компаниями в процессе превращения Карабаха в зону «зеленой энергии» может быть не только привлекательным, но и символом нашей солидарности».

Министр также добавил, что возможности, созданные восстановлением нашей территориальной целостности, обеспечат развитие наших отношений по восходящей линии и еще больше приблизят наши страны к стратегическим целям, в том числе процесса энергетического перехода. Сегодня появление новых реалий, превращение турецко-азербайджанского единства в решающий фактор в регионе - это торжество доверия, братства, ясных взглядов на будущее лидеров двух стран - Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана.