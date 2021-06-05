Инара Рафикгызы, судебный корреспондент 15:34

Проживающий в Молдове гражданин Великобритании, известный бизнесмен Альмари Ваэль Сулейман (Almaree Wael Sulaiman) был вынужден обратиться в соответствующие структуры и судебные органы Азербайджана, чтобы увидеть свою дочь, которую нелегально привезли в Баку. Бизнесмен обратился в Насиминский районный суд с иском об обеспечении реализации родительских прав в отношении гражданки Республики Молдова Гасан (Лунгу) Николаи Екатерины, которая сбежала с депутатом Милли Меджлиса и вышла за него замуж. Ходатайство истца было удовлетворено, и в соответствии с решением суда установлено восьмичасовое время встречи каждое воскресенье для общения с 7-летней дочерью бизнесмена Альмари Маликой. Однако...

«Депутат прячет мою малолетнюю дочь в своем доме, не дает мне встретиться с ней» Бизнесмен сообщил haqqin.az, что депутат Милли Меджлиса Рамин Гасанов, злоупотребляя своим служебным положением, полтора года скрывает от него единственную дочь. Альмари Ваэль Сулейман, неоднократно приезжавший в Азербайджан из Молдовы, чтобы навестить свою дочь, а также обратившийся в суд из-за этого, утверждает, что именно депутат Рамин Гасанов мешает ему общаться с дочерью. Альмари Ваэль Сулейман рассказывает, что познакомился с Гасан (Лунгу) Николаи Екатериной в 2012 году в Молдове, когда та работала на ресепшн спортзала. С ней он прожил два года в фактическом браке, и в 2014 году у них родилась дочь. «Мы не состояли с Екатериной в официальном браке. Расстались после рождения ребенка. Я сказал ей, что всегда буду обеспечивать материально ее и дочь. В дальнейшем я вступил в официальный брак с другой женщиной. Екатерина не показывала мне мою дочь Малику. Эта девочка - мой единственный ребенок, других детей у меня нет. Даже когда мы расстались, я обеспечивал все материальные потребности Екатерины, а со своим ребенком встречался в парке. Тем не менее каждый раз, когда я виделся с дочерью, Екатерина требовала еще денег. И я давал столько, сколько она хотела. Купил ей дорогую машину, отправил на отдых в Турцию. Короче говоря, взял на себя все материальные потребности Екатерины», - заявляет бизнесмен.

Любовные приключения азербайджанского депутата и молдаванки Как считает бизнесмен, предположительно, Екатерина познакомилась с депутатом Милли Меджлиса Рамином Гасановым в 2018 году. Об этом женщина сама рассказала Альмари Ваэль Сулейману. «Я не был против связи Екатерины и Рамина. Но они нелегально, тайно от меня вывезли из Молдовы в Азербайджан мою дочь. Я сообщил об этом куда только мог. В настоящее время Екатерина находится в розыске Интерпола», - говорит бизнесмен. Отец, узнав о том, что его дочь тайно и незаконно вывезли из Молдовы, обратился в местные суды. В связи с этим между сторонами велись длительные судебные тяжбы. Молдавский суд вынес решение в пользу бизнесмена. В том же постановлении суда прямо указано, что Альмари Малика должна оставаться под опекой своего отца Альмари Ваэля Сулаймана. Хотя сторона Екатерины и обжаловала решение суда в вышестоящих судебных инстанциях, ее иски не были удовлетворены.

Решение Верховного суда обжаловано в Конституционном суде Адвокат Анвар Амиралиев, защищающий права Альмари Ваэля Сулеймана, сообщил haqqin.az, что решение молдавского суда направлено в Азербайджан для признания. «Дело было направлено в Верховный суд, поскольку именно Верховный суд в соответствии с законодательством принимает решение о признании вердикта иностранного суда. Дело находилось в производстве судьи Верховного суда Вугара Гасанова. В Верховном суде резолюцию не признали. Они обосновали это тем, что разрешение на пребывание Екатерины в Азербайджане отменено. В связи с этим мы сделали запрос в Государственную миграционную службу. Выяснилось, что после суда временное разрешение на пребывание Екатерины в Азербайджане было восстановлено и она прописана в какой-то квартире. Мы обжаловали это решение Верховного суда в Конституционном суде», - заявил адвокат. «Я отец, и пока не увижу дочь – никуда из Азербайджана не уеду» Альмари Ваэль Сулейман, который уже в третий раз приезжает в Азербайджан за дочерью, говорит, что его единственное желание – воссоединиться со своим ребенком. Бизнесмен утверждает, что с сентября прошлого года он не может видеть свою дочь. «Они не показывают мне моего ребенка. Я ни от кого ничего не прошу и не требую, просто хочу увидеть своего ребенка. Я отец, и имею на это право. Бросил все свои дела в Молдове и приехал сюда за дочерью. Пока не увижу свою дочь, пока не решу этот вопрос - никуда не уеду из Азербайджана», - предупреждает он. После удовлетворения искового заявления, поданного в Насиминский районный суд в связи с обеспечением реализации родительских прав, бизнесмен вместе с судебными исполнителями, адвокатами Мухтаром Мустафаевым и Анваром Амиралиевым отправился по адресу проживания дочери. Дверь квартиры им открыл депутат Рамин Гасанов.