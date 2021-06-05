Громкий скандал: Известный молдавский бизнесмен нашел свою дочь в квартире депутата Милли меджлиса в дверь постучали судисполнители, видео, наш репортаж
Проживающий в Молдове гражданин Великобритании, известный бизнесмен Альмари Ваэль Сулейман (Almaree Wael Sulaiman) был вынужден обратиться в соответствующие структуры и судебные органы Азербайджана, чтобы увидеть свою дочь, которую нелегально привезли в Баку.
Бизнесмен обратился в Насиминский районный суд с иском об обеспечении реализации родительских прав в отношении гражданки Республики Молдова Гасан (Лунгу) Николаи Екатерины, которая сбежала с депутатом Милли Меджлиса и вышла за него замуж. Ходатайство истца было удовлетворено, и в соответствии с решением суда установлено восьмичасовое время встречи каждое воскресенье для общения с 7-летней дочерью бизнесмена Альмари Маликой. Однако...
«Депутат прячет мою малолетнюю дочь в своем доме, не дает мне встретиться с ней»
Бизнесмен сообщил haqqin.az, что депутат Милли Меджлиса Рамин Гасанов, злоупотребляя своим служебным положением, полтора года скрывает от него единственную дочь. Альмари Ваэль Сулейман, неоднократно приезжавший в Азербайджан из Молдовы, чтобы навестить свою дочь, а также обратившийся в суд из-за этого, утверждает, что именно депутат Рамин Гасанов мешает ему общаться с дочерью.
Альмари Ваэль Сулейман рассказывает, что познакомился с Гасан (Лунгу) Николаи Екатериной в 2012 году в Молдове, когда та работала на ресепшн спортзала. С ней он прожил два года в фактическом браке, и в 2014 году у них родилась дочь.
«Мы не состояли с Екатериной в официальном браке. Расстались после рождения ребенка. Я сказал ей, что всегда буду обеспечивать материально ее и дочь. В дальнейшем я вступил в официальный брак с другой женщиной. Екатерина не показывала мне мою дочь Малику. Эта девочка - мой единственный ребенок, других детей у меня нет. Даже когда мы расстались, я обеспечивал все материальные потребности Екатерины, а со своим ребенком встречался в парке. Тем не менее каждый раз, когда я виделся с дочерью, Екатерина требовала еще денег. И я давал столько, сколько она хотела. Купил ей дорогую машину, отправил на отдых в Турцию. Короче говоря, взял на себя все материальные потребности Екатерины», - заявляет бизнесмен.
Любовные приключения азербайджанского депутата и молдаванки
Как считает бизнесмен, предположительно, Екатерина познакомилась с депутатом Милли Меджлиса Рамином Гасановым в 2018 году. Об этом женщина сама рассказала Альмари Ваэль Сулейману.
«Я не был против связи Екатерины и Рамина. Но они нелегально, тайно от меня вывезли из Молдовы в Азербайджан мою дочь. Я сообщил об этом куда только мог. В настоящее время Екатерина находится в розыске Интерпола», - говорит бизнесмен.
Отец, узнав о том, что его дочь тайно и незаконно вывезли из Молдовы, обратился в местные суды. В связи с этим между сторонами велись длительные судебные тяжбы. Молдавский суд вынес решение в пользу бизнесмена. В том же постановлении суда прямо указано, что Альмари Малика должна оставаться под опекой своего отца Альмари Ваэля Сулаймана. Хотя сторона Екатерины и обжаловала решение суда в вышестоящих судебных инстанциях, ее иски не были удовлетворены.
Решение Верховного суда обжаловано в Конституционном суде
Адвокат Анвар Амиралиев, защищающий права Альмари Ваэля Сулеймана, сообщил haqqin.az, что решение молдавского суда направлено в Азербайджан для признания.
«Дело было направлено в Верховный суд, поскольку именно Верховный суд в соответствии с законодательством принимает решение о признании вердикта иностранного суда. Дело находилось в производстве судьи Верховного суда Вугара Гасанова. В Верховном суде резолюцию не признали. Они обосновали это тем, что разрешение на пребывание Екатерины в Азербайджане отменено. В связи с этим мы сделали запрос в Государственную миграционную службу. Выяснилось, что после суда временное разрешение на пребывание Екатерины в Азербайджане было восстановлено и она прописана в какой-то квартире. Мы обжаловали это решение Верховного суда в Конституционном суде», - заявил адвокат.
«Я отец, и пока не увижу дочь – никуда из Азербайджана не уеду»
Альмари Ваэль Сулейман, который уже в третий раз приезжает в Азербайджан за дочерью, говорит, что его единственное желание – воссоединиться со своим ребенком. Бизнесмен утверждает, что с сентября прошлого года он не может видеть свою дочь.
«Они не показывают мне моего ребенка. Я ни от кого ничего не прошу и не требую, просто хочу увидеть своего ребенка. Я отец, и имею на это право. Бросил все свои дела в Молдове и приехал сюда за дочерью. Пока не увижу свою дочь, пока не решу этот вопрос - никуда не уеду из Азербайджана», - предупреждает он.
После удовлетворения искового заявления, поданного в Насиминский районный суд в связи с обеспечением реализации родительских прав, бизнесмен вместе с судебными исполнителями, адвокатами Мухтаром Мустафаевым и Анваром Амиралиевым отправился по адресу проживания дочери. Дверь квартиры им открыл депутат Рамин Гасанов.
«Говорит, я депутат парламента и за два дня отменю решение суда»
«Мы обратились в Насиминский районный суд с иском о том, что отец может встретиться со своей дочерью, пока этот спорный вопрос не будет решен. Судья Джамиля Мусаева приняла справедливое и правильное решение, постановив, что ребенок и его отец должны встречаться раз в неделю. Уточнив адрес, где живет Екатерина, мы приехали туда, нас у дверей встретил Рамин Гасанов. Он заявил, что у нас нет такого права, потому что есть решение Верховного суда», - сказал адвокат Анвар Амиралиев.
Адвокат между тем уточняет, что даже если есть решение Верховного суда по делу, оно не имеет к этому вопросу никакого отношения. В деле в Верховном суде решается вопрос об опеке над ребенком.
«Мы подали отдельный иск в Насиминский районный суд, попросили о временной встрече с ребенком. Это не следует путать с вопросом опеки над ребенком. Представьте, что человек, разыскиваемый Интерполом, зарегистрирован по адресу, находящемуся в частной собственности депутата. По имеющейся у нас информации, Екатерина и Рамин Гасанов вступили в официальный брак. Но он говорит, что в этом доме никого нет. Он неуважительно относится к решению суда и заявляет: «Я депутат парламента и через два дня отменю решение Насиминского районного суда». Этот человек демонстративно, без всяких колебаний превышает свои полномочия», - сообщил адвокат.
«Так нельзя. У всего есть свои пределы»
По словам адвоката Анвара Амиралиева, депутат Милли Меджлиса сам довел этот вопрос до крайности.
«Он говорит исполнителям: кто вы такие, что заявились ко мне? Судебный пристав ответил депутату, что в его доме проживают Екатерина и ее малолетняя дочь. А Рамин Гасанов утверждает, что никого и ничего не знает. При этом и ребенок, и его мать зарегистрированы в квартире, принадлежащей Рамину Гасанову», - рассказывает адвокат.
Защитник отмечает, что, когда депутату Гасанову напоминают о том, что отец имеет право на свидание со своим ребенком, он сообщает, что либо девочки нет дома, либо она где-то прячется. То есть депутат всеми силами препятствует тому, чтобы иностранный бизнесмен увиделся с дочерью.
«Он говорит: я депутат, идите и занимайтесь своими делами. Но так же нельзя, всему есть предел. Ведь у нас на руках официальное исполнительное решение. Гасанов же упорствует, что ребенка нет дома», - говорит адвокат Амиралиев.
По его словам, комендант здания и начальник службы безопасности жилого комплекса подтвердили, что Екатерина и ее дочь Малика проживают по этому адресу.
Тоскующий же по дочери отец рассказал, что Малика показала ему из окна знаками, что ей не позволяют видеться с ним.