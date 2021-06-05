Российскую экономику начали готовить к отказу от доллара

Российские власти начали готовить отечественную экономику к отказу от доллара. В Минфине РФ заявили, что сейчас нужны стимулы, чтобы «двинуть всю экономику дальше от доллара». Об этом сообщает ТАСС.

«Наша, может быть, первая цель — сделать Россию евроизированной страной, чтобы доллар был замещен евро. И я думаю, что у нас есть для этого все основания, что будет касаться и ликвидности валютного обмена, и так далее. Но для этого нужны стимулы», — пояснил директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев. Уточнять, о каких именно стимулах идет речь, он не стал, но одновременно допустил директивные методы для ряда госкомпаний.

По мнению Тимофеева, если сдвиг от доллара произойдет, это позволит стране избежать дальнейших санкций и в целом сделать мир более демократичным.