Сторонники Пашиняна напали на штаб блока Кочаряна
В городе Чаренцаван Котайкской области Армении вечером 6 июня сторонники Никола Пашиняна, возглавляющие также представительство партии «Гражданский договор» в городе, забросали яйцами здание предвыборного штаба блока «Армения» (возглавляет Роберт Кочарян), пишет «Грапарак».
«В главной роли был представитель городского штаба партии «Гражданский договор» Гамлет Садоян, известный под псевдонимом «Зил Амо».
Забросав здание яйцами, Садоян вошел в штаб блока «Армения» и оскорбил присутствующих, среди которых были и участники войны.
После этого он купил в магазине пакет яиц, вернулся и вновь забросал ими двери и окна штаба блока «Армения». Завязалась потасовка между представителями блока «Армения» и сторонниками Пашиняна», - пишет армянское издание.