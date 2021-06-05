В США нашли доказательства искусственного происхождения коронавируса

При этом в природе она встречается чрезвычайно редко. У естественных коронавирусов SARS или MERS такой последовательности нет, утверждают Куэй и Мюллер.

Специалисты обнаружили у SARS-CoV-2 последовательность геномов в комбинации "CGG-CGG". Ученые часто используют ее для усиления заразности и летальности вирусов. Она является своеобразным маяком, который позволяет отслеживать вставку в лаборатории, говорится в статье.

Доктор Стивен Куэй и профессор физики Калифорнийского университета в Беркли Ричард Мюллер заявили, что у SARS-CoV-2 есть генетический след, который не наблюдается у естественного коронавируса.

Ученые из США заявили о доказательствах лабораторного происхождения коронавируса. Об этом они написали в газете The Wall Street Journal.

"Фактически, во всем классе коронавирусов, в который входит и CoV-2, так и не нашлась комбинация CGG-CGG, которая возникла бы естественным путем. Это означает, что обычный способ приобретения вирусами новых навыков в данном случае не работает", — пишут ученые.

По их словам, вирус просто не может получить последовательность, если она отсутствует в другом вирусе.

Таким образом, сторонники зоонозного происхождения должны объяснить, почему CoV-2 во время мутации и рекомбинации выбрал наименее предпочтительную последовательность — двойную CGG, говорится в статье.

"Почему вирус повторил комбинацию, которую сделали бы исследователи в лаборатории? Да, это могло произойти случайно. Но вы в это верите?" — задаются вопросом эксперты.

Еще одно доказательство того, что новый коронавирус мог быть создан человеком — это резкое различие в генетическом разнообразии CoV-2 по сравнению с вирусами, вызывающими SARS и MERS. Последние два имели естественное происхождение. По мере распространения среди людей, они начали быстро эволюционировать до наиболее заразных форм.

SARS-CoV-2 вел себя иначе: он появился у человека уже адаптированным, в предельно агрессивной версии. Никаких серьезных мутаций он не претерпевал в течение нескольких месяцев. Первое такое изменение обнаружили в Англии. По словам Куэя и Мюллера, этот случай беспрецедентный — он свидетельствует о том, что новый коронавирус прошел долгосрочный период адаптации, прежде чем распространиться среди населения. Есть только один способ сделать вирус таким: смоделировать его естественную эволюцию и выращивать вирус на человеческих клетках до достижения его максимальной эффективности. Этим и занимаются лаборатории, исследующие мутации вирусов с приобретением функций.

"Присутствие в CoV-2 последовательности CGG — это убедительное доказательство сплайсинга генов. Научные данные указывают на то, что коронавирус был разработан в лаборатории", — подытожили ученые.

Ранее британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили, что китайские специалисты разработали SARS-CoV-2, а затем попытались "замести следы" таким образом, чтобы все улики свидетельствовали о естественном происхождении вируса. По их словам, уханьские ученые хотели сделать вирус природного происхождения более заразным, чтобы он быстро размножался в клетках человека. Для этого к коронавирусу присоединили новый "шип". Характерный признак подобной манипуляции — это ряд из четырех аминокислот, которые Далглиш и Соренсен нашли в "шипе" COVID-19. По словам британского и норвежского исследователей, такая последовательность крайне маловероятна у естественных вирусов.

Пекин неоднократно подчеркивал, что придерживается открытой и ответственной позиции относительно публикаций, связанных с COVID-19. В МИД Китая отметили, что как только началась эпидемия, власти страны начали расследование, выявили патоген и опубликовали ключевые данные. Официальный представитель Министерства иностранных дел Чжао Лицзянь, комментируя намерение Соединенных Штатов расследовать происхождение SARS-CoV-2, назвал это политической игрой.