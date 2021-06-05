Депутат Рамиль Гасан отвечает: «Порочат заслуженного человека, который работает для развития государства»

Как уже сообщал haqqin.az, гражданин Великобритании, проживающий в Молдове известный бизнесмен Альмари Ваэль Сулейман, обвинил в похищении своей дочери депутата Милли Меджлиса Рамиля Гасанова. Он выдвинул в адрес депутата довольно серьезные обвинения, заявив, что тот препятствует ему встречам с дочерью, несмотря на то, что имеются постановления суда, разрешающие отцу видеться с ребенком.

Депутат Рамиль Гасанов в своем комментарии Qafqazinfo ответил на обвинения бизнесмена, заявив, что распространенные в отношении него сведения являются клеветой, и поэтому нет необходимости подробно комментировать это.

«Я обращусь в правоохранительные органы по поводу публикаций обо мне. Вопрос будет рассмотрен в правовой плоскости. Все также увидят результат.

Думаю, что те, кто оклеветал меня, получат достойное наказание. Они понесут ответственность за то, что хотят опорочить человека, который работает для развития государства», - заявил депутат.