Главврач сказал, что станет министром. А свою должность продал за 280 тысяч манатов

В результате расследования, проведенного на основании обращения гражданина в связи с незаконными действиями главного врача Бакинского городского кожно-венерологического диспансера №1 Рашада Исмаилова, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий возникли обоснованные подозрения в том, что Рашад Исмаилов, работая на указанной должности, мошенническим путем завладел денежными средствами гражданина на общую сумму 280 тысяч манатов, пообещав назначить его на должность главного врача указанного медицинского учреждения, после того как его самого якобы назначат министром здравоохранения Азербайджанской Республики.

На основании собранных доказательств Рашаду Исмаилову предъявлены обвинения по статьям 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) и 32.4, 312.2 (дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействия) или неоднократно) Уголовного кодекса, и по решению суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение.