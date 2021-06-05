В Азербайджане, по данным на 7 июня, за сутки выявлено 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 221 пациент клиник выписан после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 4 человека, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 334747 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 327114 человека благополучно прошли лечение, 4945 пациентов клиник скончались.

Лечение 2688 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 3 572 418 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 4673 - за минувшие сутки.