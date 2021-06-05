Тер-Петросян предрекает крупные криминальные столкновения между Пашиняном и Кочаряном

«К сожалению, в канун выборов в Армении сформировались два полюса (имеются в виду действующий премьер-министр Никол Пашинян и экс-президент Роберт Кочарян), представители которых любой ценой хотят прийти к власти». Как сообщают армянские СМИ, об этом говорится в заявлении первого президента Армении Левона Тер-Петросяна.

«Обе стороны располагают огромными финансовыми, административными и криминальными ресурсами и пойдут на любой шаг, чтобы достичь цели. Не хочу говорить об опасностях, которыми эта ситуация чревата», - заявил армянский политик.

Армению можно бы было вывести из кризиса, сменив власть и сформировав переходное антикризисное правительство. Экс-президент напомнил, что ранее предложил двум другим экс-президентам вместе сформировать переходное правительство из профессионалов, в котором бывшие лидеры Армении не занимали бы никаких должностей. Однако Роберт Кочарян и Серж Саргсян не согласились на это.

По словам Тер-Петросяна, программы как таковой нет ни у одной из сторон указанного полюса, они заняты борьбой друг с другом.

Это чревато тем, что предстоящие выборы могут стать самыми позорными в истории страны, отметил экс-глава Армении. Возможные с обеих сторон нарушения могут привести к выяснению отношений на избирательных участках, которые могут перерасти в более крупные столкновения, добавил Тер-Петросян.