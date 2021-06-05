Кто будет проверять COVİD-паспорта у посетителей мечетей в Азербайджане

У посетителей мечетей в Азербайджане наличие COVİD-паспортов будут проверять члены религиозной общины, сообщили в понедельник Trend в Управлении мусульман Кавказа (УМК).

В управлении отметили, что в связи с этим во всех мечетях ведется подготовительная работа. "И до пандемии коронавируса члены религиозной общины стояли у дверей и проверяли документы у посетителей мечетей во время различных мероприятий. То есть эти вопросы всегда регулировались. И теперь члены общины будут стоять у дверей и проверять, соблюдают ли приходящие в мечеть правила пандемии, и контролировать соблюдение норм и правил, связанных с пандемией коронавируса", - говорится в сообщении УМК.

В соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете министров, в Азербайджане с 10 июня мечети откроются для посетителей.