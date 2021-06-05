В Турции ликвидировали особо опасного террориста
В Турции в рамках первого этапа антитеррористической операции Eren в восточной провинции Ван нейтрализован особо опасный боевик ПКК Гёкхан Демир, разыскиваемый по линии МВД Турции, сообщает Anadolu.
Согласно сообению турецого МВД, Гёкхан Демир под кодовым именем «Агит» был причастен и к вооруженному нападению на группу сотрудников благотворительной организации Vefa. В результате теракта в районе Озалп провинции Ван 15 мая 2020 года погибли два сотрудника Vefa, один получил ранение.
Террорист был уничтожен благодаря слаженным действиям спецназа турецкой жандармерии.