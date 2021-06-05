И Тер-Петросян заговорил о самоубийстве Пашиняна

«Я отказал Николу Пашиняну в дебатах, поскольку просто пожалел его», - заявил кандидат в премьер-министры Армении от партии «Армянский национальный конгресс», первый президент страны Левон Тер-Петросян, сообщают армянские СМИ.

«Отказал, так как это могло бы привести к самоубийству Пашиняна», - отметил Тер-Петросян, по словам которого, Пашинян сам об этом сказал в 2009 году, заявив: «Первый президент всегда оказывается прав».

Ранее Никол Пашинян пригласил Левона Тер-Петросяна и Роберта Кочаряна на дебаты, однако оба президента отказались от этого предложения.